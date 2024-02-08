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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

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Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля.
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля
  • AFP
  • © Lauri Heino / Lehtikuva

Об этом заявили в финском МВД.

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий вопрос был решён на заседании правительственного совета 8 февраля.

Также глава МВД Финляндии обвинила Россию в том, что на российской стороне около границы проживают «не менее сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия расценивает закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе шагом к полному разрыву отношений.

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