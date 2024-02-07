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Посол: Россия считает закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений

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Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия расценивает закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе шагом к полному разрыву отношений.
Посол: Россия считает закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений
  • Gettyimages.ru

Об этом посол заявил в беседе с РИА Новости.

«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что Финляндия не принимает во внимание права и интересы как финских граждан, так и россиян.

Посол добавил, что Москва рассчитывает, что возможное открытие границ поспособствует диалогу между двумя странами.

11 января в МВД Финляндии сообщили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

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