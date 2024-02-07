Посол: Россия считает закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений
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Об этом посол заявил в беседе с РИА Новости.
«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что Финляндия не принимает во внимание права и интересы как финских граждан, так и россиян.
Посол добавил, что Москва рассчитывает, что возможное открытие границ поспособствует диалогу между двумя странами.
11 января в МВД Финляндии сообщили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.