В Индии женщина очнулась за несколько минут до начала собственной кремации
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Об этом сообщает The Times of India.
52-летняя женщина была госпитализирована с ожогом кожи, после помощи врачей её доставили домой.
Позднее муж обнаружил жену в постели без признаков жизни и организовал церемонию прощания.
Когда женщину уже почти положили в погребальный костёр, она пришла в себя.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате опрокидывания лодки, в которой находилась группа школьников, на западе Индии.