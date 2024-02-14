В Индии женщина очнулась за несколько минут до начала собственной кремации

В Индии женщина очнулась перед началом собственной кремации.

Об этом сообщает The Times of India.

52-летняя женщина была госпитализирована с ожогом кожи, после помощи врачей её доставили домой.

Позднее муж обнаружил жену в постели без признаков жизни и организовал церемонию прощания.

Когда женщину уже почти положили в погребальный костёр, она пришла в себя.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате опрокидывания лодки, в которой находилась группа школьников, на западе Индии.