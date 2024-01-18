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Не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников в Индии

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По меньшей мере 16 человек погибли в результате опрокидывания лодки, в которой находилась группа школьников, на западе Индии.
Не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников в Индии
  • AP
  • © AP Photo

Об этом пишет газета The Times of India.

«14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась во время пикника на озере Харни», — говорится в сообщении.

По данным издания, всего в момент происшествия в лодке находились 34 человека. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что туристка из Великобритании пропала в Таиланде после того, как судно затонуло во время шторма.

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