Не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников в Индии

По меньшей мере 16 человек погибли в результате опрокидывания лодки, в которой находилась группа школьников, на западе Индии.

Об этом пишет газета The Times of India.

«14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась во время пикника на озере Харни», — говорится в сообщении.

По данным издания, всего в момент происшествия в лодке находились 34 человека. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается.

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