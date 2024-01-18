Не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников в Индии
- AP
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Об этом пишет газета The Times of India.
«14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась во время пикника на озере Харни», — говорится в сообщении.
По данным издания, всего в момент происшествия в лодке находились 34 человека. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее стало известно, что туристка из Великобритании пропала в Таиланде после того, как судно затонуло во время шторма.