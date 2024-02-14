Суд во Франции подтвердил приговор Саркози по делу о предвыборной кампании

Апелляционный суд Франции подтвердил приговор бывшему французскому президенту Николя Саркози о превышении счетов предвыборной кампании 2012 года.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Апелляционный суд приговорил Саркози к году лишения свободы, из него шесть месяцев условно, по делу «Бигмалион», — говорится в публикации.

Приговор в первой инстанции по этому делу бы вынесен Саркози ещё в 2021 году. Тогда его приговорили к году лишения свободы, который экс-лидер должен отбывать дома с электронным браслетом.

Отмечается, что Саркози потратил на свою предвыборную кампанию 2012 года €42,7 млн, тогда как разрешается тратить только €22,5 млн.

В сентябре 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.