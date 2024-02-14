Песков: визит Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов, но точные сроки пока не определены.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», — сообщил представитель Кремля Life.ru.

На уточняющий вопрос, может ли визит состояться до выборов, которые запланированы на 15—17 марта, Песков ответил, что в Кремле этого не исключают.

Ранее Песков заявил, что в ходе встречи на уровне глав государств будет обсуждаться в том числе кризис на Украине.