Песков: визит Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем
- РИА Новости
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», — сообщил представитель Кремля Life.ru.
На уточняющий вопрос, может ли визит состояться до выборов, которые запланированы на 15—17 марта, Песков ответил, что в Кремле этого не исключают.
Ранее Песков заявил, что в ходе встречи на уровне глав государств будет обсуждаться в том числе кризис на Украине.