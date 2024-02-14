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МИД: Москва ответит на возможное закрытие генконсульства России в Сиднее

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что возможное закрытие генерального консульства России в Сиднее (Австралия) не останется без ответа со стороны Москвы.
МИД: Москва ответит на возможное закрытие генконсульства России в Сиднее
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

«В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся», — подчеркнула она.

Захарова уточнила, что ответ на возможное закрытие генконсульства будет выражаться в контрмерах в отношении посольства Австралии в России.

При этом она напомнила, что пока инициатива по закрытию российского генконсульства находится только в информационном поле.

Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию о закрытии генконсульства России в Сиднее и отметила важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

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