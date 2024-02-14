МИД: Москва ответит на возможное закрытие генконсульства России в Сиднее
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.
«В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся», — подчеркнула она.
Захарова уточнила, что ответ на возможное закрытие генконсульства будет выражаться в контрмерах в отношении посольства Австралии в России.
При этом она напомнила, что пока инициатива по закрытию российского генконсульства находится только в информационном поле.
Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию о закрытии генконсульства России в Сиднее и отметила важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.