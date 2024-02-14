Украина и Польша не достигли компромисса в вопросе блокады границы

Прекращение блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной стало темой встречи украинского замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача с замминистра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем. Стороны не смогли достичь компромисса.

Как сообщили в пресс-службе украинского ведомства, позиция Киева по этому вопросу осталась неизменной: он призывает совместно решать проблемы и искать компромиссы, которые не будут идти во вред интересам перевозчиков.

«Блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС. Поэтому совместно с партнёрами принимаем все необходимые меры здесь и сейчас, чтобы не допустить повторных протестов со стороны польских перевозчиков», — говорится в опубликованном в соцсетях заявлении министерства.

Украинская сторона обратила внимание на то, что в условиях организованной польскими аграриями блокады перевозчики не могут планировать свою деятельность, что влечёт за собой серьёзные убытки. О достижении каких-либо договорённостей не сообщается.

Ранее в Польше заявили о создании «летучих бригад», в задачи которых будет входить осуществление контроля за зерном с Украины.