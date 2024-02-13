В Польше заявили о создании «летучих бригад» для контроля за зерном с Украины

Заместитель польского министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак заявил, что в Польше создали так называемые летучие бригады с целью осуществления контроля транзита украинского продовольствия по своей территории.

По словам Колодзейчака, Национальная налоговая администрация и Инспекция автодорожного транспорта усилили свою деятельность.

«У нас есть две «летучие бригады» Инспекции автодорожного транспорта, которые созданы для того, чтобы реагировать на информацию от польских фермеров, что данные товары перевозятся по территории страны, должны из страны выехать, но есть серьёзное подозрение, что они останутся», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что осуществляет личный контроль за пломбированием грузов с товарами с Украины на польско-украинской границе.

Ранее сообщалось, что фермеры из Польши начали нападать на украинские грузовики. Они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью болгарок.