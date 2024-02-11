УНИАН: польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном

Фермеры из Польши начали нападать на украинские грузовики.

Об этом пишет УНИАН в Telegram.

«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска», — сказано в сообщении.

Уточняется, что они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью болгарок.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что фермеры в Польше планируют с 12 февраля заблокировать движение грузовиков через ещё два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.