УНИАН: польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном
- Gettyimages.ru
Об этом пишет УНИАН в Telegram.
«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска», — сказано в сообщении.
Уточняется, что они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью болгарок.
Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что фермеры в Польше планируют с 12 февраля заблокировать движение грузовиков через ещё два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.