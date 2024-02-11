Польские фермеры намерены с 12 февраля перекрыть два КПП на границе с Украиной
- AFP
Польские фермеры 9 февраля блокировали три КПП на границе с Украиной: «Дорогуск — Ягодин», «Хребене — Рава-Русская», а также «Медыка — Шегини». Последний накануне разблокировали, однако блокада продолжается.
«С завтрашнего дня участники акции анонсировали, что они также будут блокировать направления к пунктам пропуска «Устилуг» и «Угринов»», — цитирует Демченко ТАСС.
Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.