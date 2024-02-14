Россия сообщила Германии о задержании немца с наркотиками в Санкт-Петербурге

Россия сообщила генконсульству Германии о задержании немца в Санкт-Петербурге, сообщило германское Министерство иностранных дел.

Сейчас немецкие дипломаты контактируют с адвокатами по этому поводу, сказал представитель МИД, слова которого приводит РИА Новости.

О задержании гражданина Германии стало известно 13 февраля. Таможенники нашли у немца, который прилетел в Санкт-Петербург, мармеладных мишек с каннабисом.

38-летний мужчина прилетел в гости к подруге по онлайн-переписке, во время осмотра таможенников привлёк внимание пакет в его рюкзаке.

В полимерном пакете с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса нашли шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях тетрагидроканнабинола.