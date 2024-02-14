RT в Telegram
Подпишись

Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведётся

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что процесс установления безвизового режима в странах — членах БРИКС не ведётся.
Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведётся
  • РИА Новости

Об этом он сказал на «правительственном часе» в Госдуме.

«Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегчённых визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований… не ведётся», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС.

В конце января замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить