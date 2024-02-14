Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведётся
- РИА Новости
Об этом он сказал на «правительственном часе» в Госдуме.
«Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегчённых визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований… не ведётся», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС.
В конце января замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.