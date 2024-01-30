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Рябков: расширение БРИКС поможет создать справедливый и более равный миропорядок

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Замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.
Рябков: расширение БРИКС поможет создать справедливый и более равный миропорядок
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в рамках председательства России. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в январе этого года пять новых государств стали полноправными членами объединения. В частности, речь идёт о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Рябков отметил, что страны БРИКС выиграют от этого важного шага, который можно назвать поворотным моментом.

Он добавил, что справедливый миропорядок будет лучше отражать реальное положение вещей, а также позволит развивающемуся миру сильнее о себе заявлять.

Ранее Рябков анонсировал встречу глав дипведомств БРИКС в июне в Нижнем Новгороде.

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