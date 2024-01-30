Рябков: расширение БРИКС поможет создать справедливый и более равный миропорядок

Замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.

Об этом он сказал в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в рамках председательства России. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в январе этого года пять новых государств стали полноправными членами объединения. В частности, речь идёт о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Рябков отметил, что страны БРИКС выиграют от этого важного шага, который можно назвать поворотным моментом.

Он добавил, что справедливый миропорядок будет лучше отражать реальное положение вещей, а также позволит развивающемуся миру сильнее о себе заявлять.

Ранее Рябков анонсировал встречу глав дипведомств БРИКС в июне в Нижнем Новгороде.