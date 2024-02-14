Bild: штаб-квартира МО Германии на несколько часов осталась без электричества

База Минобороны Германии в Хардтхёэ (район города Бонн) на несколько часов осталась без электричества из-за нарушения энергоснабжения, пишет немецкий таблоид Bild.

Инцидент произошёл 12 февраля. В результате сбоя в электроснабжении начались проблемы в работе информационных систем бундесвера, кроме того, была «значительно ограничена» внешняя связь базы со второй штаб-квартирой ВС Германии «Бендлер-блок» в Берлине.

Как подчёркивает издание, это значит, что в штаб-квартире Министерства обороны в Бонне в «течение нескольких часов не было ни электричества, ни аварийного энергоснабжения — полное отключение». Причины ЧП так и не выяснили, расследование продолжается.

Портал MDR ранее писал, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника. План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.