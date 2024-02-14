Румынские спасатели нашли в горах двух уклонистов с Украины
- AP
«Поисково-спасательным отрядом SPJ Salvamont Maramures совместно с коллегами из погранполиции удалось найти двух граждан Украины… Они были переданы приехавшим на помощь медицинским бригадам», — сообщает служба Salvamont в Facebook*.
Отмечается, что местные спасатели ранее получили звонок от женщины, которая сообщила, что её муж пропал в горах при попытке покинуть украинскую границу после получения приказа о мобилизации.
Выяснилось, что бежать с Украины попытались трое мужчин. Один из них решил вернуться, двое других заблудились. Спасатели нашли их с признаками лёгкого переохлаждения.
Государственная пограничная служба Украины ранее сообщила о перехвате группы из 38 уклонистов при их попытке попасть в Венгрию.
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