Азербайджан обвинил Борреля в «односторонней проармянской позиции»
«Азербайджан осуждает и отвергает необоснованные обвинения со стороны Жозепа Борреля в ходе совместной пресс-конференции 13 февраля с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — заявило азербайджанское ведомство.
В январе Азербайджан отверг «необоснованные претензии» Борреля, высказанные в адрес Баку.
Тогда азербайджанский МИД назвал вопиющим и неверным толкование фактов со стороны европейского чиновника и заявил о двойных стандартах со стороны Брюсселя.