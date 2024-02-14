Азербайджан обвинил Борреля в «односторонней проармянской позиции»

МИД Азербайджана осудил риторику верховного представителя по внешним связям ЕС Жозепа Борреля в отношении армяно-азербайджанского конфликта, отметив, что европейский дипломат занимает «одностороннюю проармянскую позицию» и своими действиями отдаляет Баку от институтов Евросоюза.

«Азербайджан осуждает и отвергает необоснованные обвинения со стороны Жозепа Борреля в ходе совместной пресс-конференции 13 февраля с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — заявило азербайджанское ведомство.

В январе Азербайджан отверг «необоснованные претензии» Борреля, высказанные в адрес Баку.

Тогда азербайджанский МИД назвал вопиющим и неверным толкование фактов со стороны европейского чиновника и заявил о двойных стандартах со стороны Брюсселя.