Сердюков: обстановка на рубежах ОДКБ требует укрепления военного потенциала

Обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Динамика развития событий в мире, в том числе в регионах, сопредельных с государствами, входящими в организацию, трансформация международных отношений и расширение спектра вызовов и угроз диктуют необходимость совершенствования механизмов обеспечения коллективной безопасности, планомерного укрепления военного потенциала организации», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Сердюков также подчеркнул, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.