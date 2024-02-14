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Сердюков: обстановка на рубежах ОДКБ требует укрепления военного потенциала

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Обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Сердюков: обстановка на рубежах ОДКБ требует укрепления военного потенциала
  • РИА Новости

«Динамика развития событий в мире, в том числе в регионах, сопредельных с государствами, входящими в организацию, трансформация международных отношений и расширение спектра вызовов и угроз диктуют необходимость совершенствования механизмов обеспечения коллективной безопасности, планомерного укрепления военного потенциала организации», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Сердюков также подчеркнул, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.

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