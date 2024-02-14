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AP: колумбийские наёмники сбежали с позиций ВСУ, чтобы спастись

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Колумбийским наёмникам пришлось бежать с поля боя на Украине из-за российских дронов.

Об этом рассказал 32-летний боевик с позывным «Чечо», передаёт Associated Press.

«Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал он.

По словам наёмника, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было «некуда спрятаться».

Ранее украинский разведчик Дмитрий Руденко, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, что в госпиталях на Запорожском направлении находится большое число раненых, в том числе наёмников.

Также немец в рядах ВСУ заявил о бесконечном количестве техники и бойцов у России.

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