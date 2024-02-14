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В России попросили ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

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Россельхознадзор попросил компетентные органы стран ЕС усилить контроль за поставляемыми в Россию розами из Эквадора и Нидерландов.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что данная мера была принята из-за многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов.

По данным ведомства, решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с заражёнными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах.

Кроме того, Россельхознадзор ввёл в России временные ограничения на корма Farmina Pet Foods.

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