В России попросили ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что данная мера была принята из-за многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов.
По данным ведомства, решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с заражёнными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах.
Кроме того, Россельхознадзор ввёл в России временные ограничения на корма Farmina Pet Foods.