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Экс-советник Кучмы Соскин: интервью Путина стёрло Украину из геополитической повестки

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Украина ушла из геополитической повестки дня после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе», — сказал он.

При этом Соскин подчеркнул, что Запад уже не в состоянии поддерживать Украину. 

Ранее число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 200 млн.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.

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