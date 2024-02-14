Экс-советник Кучмы Соскин: интервью Путина стёрло Украину из геополитической повестки
Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе», — сказал он.
При этом Соскин подчеркнул, что Запад уже не в состоянии поддерживать Украину.
Ранее число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 200 млн.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.