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Посол в Ватикане: Папа Римский считает недопустимыми религиозные гонения на Украине

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Папа Римский Франциск считает недопустимыми религиозные гонения на Украине в отношении Украинской православной церкви.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.

По его словам, Папа Римский призывает к прекращению религиозной дискриминации.

«Святой престол и лично Папа публично призывают к прекращению религиозной дискриминации и защищают свободу вероисповедания», — сказал дипломат.

Кроме того, он отметил, что Папа Римский готов выступить посредником по Украине, но Запад препятствует урегулированию конфликта.

Также Солтановский сообщил, что информации о новой встрече патриарха Кирилла с Папой Римским пока нет.

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