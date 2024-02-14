Посол в Ватикане: Папа Римский считает недопустимыми религиозные гонения на Украине

Папа Римский Франциск считает недопустимыми религиозные гонения на Украине в отношении Украинской православной церкви.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.

По его словам, Папа Римский призывает к прекращению религиозной дискриминации.

«Святой престол и лично Папа публично призывают к прекращению религиозной дискриминации и защищают свободу вероисповедания», — сказал дипломат.

Кроме того, он отметил, что Папа Римский готов выступить посредником по Украине, но Запад препятствует урегулированию конфликта.

Также Солтановский сообщил, что информации о новой встрече патриарха Кирилла с Папой Римским пока нет.