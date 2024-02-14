RT в Telegram
Подпишись

Совбез России: ядерный щит США дал трещину после сокрытия госпитализации Остина

Короткая ссылка
Американская система контроля над ядерным вооружением дала брешь, когда глава Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил в интервью «Известиям» замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом по согласованию с министром обороны и председателем Объединённого комитета начальников штабов США.

«А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает», — отметил Попов.

Ранее Остин был вновь госпитализирован.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить