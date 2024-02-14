Совбез России: ядерный щит США дал трещину после сокрытия госпитализации Остина

Американская система контроля над ядерным вооружением дала брешь, когда глава Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил в интервью «Известиям» замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом по согласованию с министром обороны и председателем Объединённого комитета начальников штабов США.

«А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает», — отметил Попов.

Ранее Остин был вновь госпитализирован.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.