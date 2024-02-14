Совбез России: ядерный щит США дал трещину после сокрытия госпитализации Остина
По его словам, в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом по согласованию с министром обороны и председателем Объединённого комитета начальников штабов США.
«А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает», — отметил Попов.
Ранее Остин был вновь госпитализирован.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.