Аналитики дали прогноз по законопроекту США о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Опрошенные RT политологи спрогнозировали, как будет развиваться ситуация вокруг американского законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как напомнил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял о том, что он категорически против этого проекта.

«Есть процедурный вопрос, и демократы, возможно, его попытаются задействовать. То есть Джонсон может отказаться поставить на голосование проект, а палата представителей может принять соответствующее процедурное правило, поставить на голосование. Для этого нужно, чтобы были собраны подписи 218 конгрессменов. Тогда можно будет в обход решения спикера поставить проект на обсуждение, ну и на голосование. Дело в том, что сейчас у демократов 213 голосов, и этого не хватает. Им нужны будут голоса республиканцев. 20—30 конгрессменов стоят на позиции помощи Украине, они могут переметнуться на сторону демократов», — отметил собеседник RT.

Также, по его прогнозу, Джонсон может «развалить» этот законопроект на несколько проектов, стремясь выиграть время.

«Время не работает на эту инициативу... Любая затяжка во времени, с моей точки зрения, ведёт к тому, что эту инициативу могут заболтать, замотать», — заключил он.

В свою очередь, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что вероятность прохождения данного законопроекта через нижнюю палату очень невысока в силу конфликта интересов республиканцев и демократов, а также из-за того, что республиканцы считают первостепенной задачей защиту южной границы от миграции.

«И вот в этом отношении вероятность того, что в ближайшее время данный законопроект будет принят, она по сути нулевая. Вероятность того, что рано или поздно республиканцы и демократы договорятся, существует. И, видимо, так это и произойдёт, но результатом должен быть компромисс между двумя партиями, который, по всей вероятности, будет существенно отличаться от того варианта, который сейчас есть», — объяснил аналитик.

По его мнению, если помощь Украине всё-таки будет предусмотрена, то она будет существенно ниже той суммы, которая существует сейчас.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Теперь документу предстоит голосование в палате представителей США.