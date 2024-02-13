Косачёв: делегация России не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене в феврале

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что российская делегация не собирается принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 23—25 февраля.

Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО и Евросоюза, имеющими «там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах».

По его словам, структура полностью утратила связь с изначальной миссией объединения как площадки для сближения позиций и выработки согласованных решений всех её участников.

Косачёв подчеркнул, что именно поэтому делегация Совфеда отвергла все попытки нарушения регламента ОБСЕ со стороны западного «агрессивно-послушного большинства».

«И именно по этой причине мы не участвовали в работе последних сессий ПА ОБСЕ и не намерены участвовать в предстоящей сессии (Вена, 23—25 февраля). Либо на равных, либо никак», — подчеркнул вице-спикер.

Ранее председатель ОБСЕ Ян Борг заверил Киев в поддержке со стороны организации.