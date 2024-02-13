Косачёв: делегация России не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене в феврале
- РИА Новости
Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО и Евросоюза, имеющими «там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах».
По его словам, структура полностью утратила связь с изначальной миссией объединения как площадки для сближения позиций и выработки согласованных решений всех её участников.
Косачёв подчеркнул, что именно поэтому делегация Совфеда отвергла все попытки нарушения регламента ОБСЕ со стороны западного «агрессивно-послушного большинства».
«И именно по этой причине мы не участвовали в работе последних сессий ПА ОБСЕ и не намерены участвовать в предстоящей сессии (Вена, 23—25 февраля). Либо на равных, либо никак», — подчеркнул вице-спикер.
Ранее председатель ОБСЕ Ян Борг заверил Киев в поддержке со стороны организации.