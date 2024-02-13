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Польский замминистра сельского хозяйства приехал на границу с Украиной

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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил в своих социальных сетях, что прибыл на границу с Украиной, чтобы проверять железнодорожные грузы.
Польский замминистра сельского хозяйства приехал на границу с Украиной
  • Gettyimages.ru

«Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку. Я хочу проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. К сожалению, я столкнулся с сопротивлением», — отметил он.

По его словам, ему отказываются предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли из Украины в Польшу. Он также добавил, что не покинет границу, пока документы не будут предъявлены.

12 февраля польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.

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