Польский замминистра сельского хозяйства приехал на границу с Украиной
- Gettyimages.ru
«Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку. Я хочу проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. К сожалению, я столкнулся с сопротивлением», — отметил он.
По его словам, ему отказываются предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли из Украины в Польшу. Он также добавил, что не покинет границу, пока документы не будут предъявлены.
12 февраля польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.
Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.