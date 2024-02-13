Более 1,2 тысячи украинских грузовиков застряли на польской границе
- AFP
«Что касается очередей, то, собственно, по состоянию на сегодняшнее утро на всех этих пяти направлениях в очередях находится около 1250 грузовых транспортных средств», — цитирует его ТАСС.
Речь идёт от КПП «Зосин — Устилуг», «Медыка — Шегини», «Рава-Русская — Хребене», «Угринов — Долгобычев» и «Ягодин — Дорогуск».
12 февраля польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.
Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.