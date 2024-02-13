Более 1,2 тысячи украинских грузовиков застряли на польской границе

На пяти пунктах пропуска на границе с Польшей более 1,2 тыс. украинских грузовиков ожидают возможности въехать на Украину — КПП блокируют польские фермеры, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Что касается очередей, то, собственно, по состоянию на сегодняшнее утро на всех этих пяти направлениях в очередях находится около 1250 грузовых транспортных средств», — цитирует его ТАСС.

Речь идёт от КПП «Зосин — Устилуг», «Медыка — Шегини», «Рава-Русская — Хребене», «Угринов — Долгобычев» и «Ягодин — Дорогуск».

12 февраля польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.