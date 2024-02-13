Илон Маск заявил, что Путин не проиграет в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин ни в коем случае не проиграет в конфликте на Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в беседе с американскими сенаторами-республиканцами.

Как сообщает Bloomberg, соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х. В беседе участвовали противники законопроекта о предоставлении Украине дополнительной помощи для борьбы с Россией.

Оппоненты бизнесмена назвали Маска сторонником президента России, однако он назвал эти допущения «абсурдными».

Кроме того, по мнению Маска, США нужно было остановить «мясорубку на Украине» ещё год назад.

Он заявил, что новое финансирование не помогает Киеву в противостоянии с Россией.