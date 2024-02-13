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Посол: не более 100 россиян остаётся в Судане в настоящее время

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Большинство российских граждан покинуло Судан в начале вооружённого конфликта, в настоящее время в стране остаётся не более 100 россиян.
Посол: не более 100 россиян остаётся в Судане в настоящее время
  • AP

Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии России Андрей Черновол.

Он сообщил, что большинство российских граждан покинуло страну в первые недели конфликта.

«В настоящее время в Судане находится не более сотни россиян, включая сотрудников посольства и наших специалистов, работающих по контрактам с местными компаниями», — отметил он.

Ранее стало известно, что Россия возобновила работу консульства после перевода дипмиссии в июле 2023 года из-за военных действий в Порт-Судан.

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