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Российские дипломаты возобновили работу консульства в Порт-Судане

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Россия возобновила работу консульства после перевода дипмиссии в июле 2023 года из-за военных действий в Порт-Судан, заявил российский посол в Судане Андрей Черновол.

«Путиным было принято решение о переводе посольства из Хартума в Порт-Судан, который в настоящее время де-факто является «временной столицей» страны», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, на данный момент удалось возобновить работу консульского отдела.

Глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед ранее заявила, что Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе и даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Киеву.

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