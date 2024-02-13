RT в Telegram
Подпишись

Шор: населению Молдавии врали, обещая жизнь «как в Германии» при вступлении в ЕС

Короткая ссылка
Нынешний правящий режим в Молдавии врал, обещая населению жизнь «как в Германии» при вступлении в ЕС, заявил RT оппозиционный политик Илан Шор.
Шор: населению Молдавии врали, обещая жизнь «как в Германии» при вступлении в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

«Вступление в ЕС ведёт за собой целый ряд проблем и дороговизны. Молдова не потянет придти к европейским стандартам. Они (власти Молдавии) хотят обанкротить нашу страну», — заявил он.

Чтобы соответствовать требованиям ЕС, по мнению Шора, нужно вложить деньги из собственной экономики, которых в стране нет.

«Никто Германию в Молдову не привезёт. Дорог таких (как в Германии) не будет, и €5 тыс. пенсии тоже платить никто не будет. И зарплат в €5 тыс. не будет», — отметил он.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что никто на Западе не собирается содержать Молдавию — ЕС и НАТО обманывали своих потенциальных партнёров раньше и будут делать это впредь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить