Нынешний правящий режим в Молдавии врал, обещая населению жизнь «как в Германии» при вступлении в ЕС, заявил RT оппозиционный политик Илан Шор.

«Вступление в ЕС ведёт за собой целый ряд проблем и дороговизны. Молдова не потянет придти к европейским стандартам. Они (власти Молдавии) хотят обанкротить нашу страну», — заявил он.

Чтобы соответствовать требованиям ЕС, по мнению Шора, нужно вложить деньги из собственной экономики, которых в стране нет.

«Никто Германию в Молдову не привезёт. Дорог таких (как в Германии) не будет, и €5 тыс. пенсии тоже платить никто не будет. И зарплат в €5 тыс. не будет», — отметил он.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что никто на Западе не собирается содержать Молдавию — ЕС и НАТО обманывали своих потенциальных партнёров раньше и будут делать это впредь.