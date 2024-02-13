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Посол: Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране

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Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов.

По его словам, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами.

При этом отмечается, что лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала и в 2022 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о росте экономики России на 3,6% в 2023 году.

Также сообщалось, что Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании дипломов вузов.

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