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ABC News: на винтовке подозреваемой в стрельбе в Техасе была наклейка «Палестина»

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Правоохранители обнаружили наклейку с надписью «Палестина» на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в Техасе накануне.

Об этом информирует ABC News.

По данным телеканала, мотив стрельбы ещё ​​не установлен.

Ранее в церкви в Техасе произошла стрельба.

Позже стало известно, что стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина.

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