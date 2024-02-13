ABC News: на винтовке подозреваемой в стрельбе в Техасе была наклейка «Палестина»

Правоохранители обнаружили наклейку с надписью «Палестина» на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в Техасе накануне.

Об этом информирует ABC News. По данным телеканала, мотив стрельбы ещё ​​не установлен. Ранее в церкви в Техасе произошла стрельба. Позже стало известно, что стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина.