ABC News: на винтовке подозреваемой в стрельбе в Техасе была наклейка «Палестина»
Правоохранители обнаружили наклейку с надписью «Палестина» на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в Техасе накануне.
Об этом информирует ABC News.
По данным телеканала, мотив стрельбы ещё не установлен.
Ранее в церкви в Техасе произошла стрельба.
Позже стало известно, что стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина.
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