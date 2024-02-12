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Полиция: стрельбу в Техасе открыла женщина

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Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина.

Об этом сообщил начальник полиции округа Трой Финнер.

«Женщина 30—35 лет днём в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребёнок 4—5 лет», — передаёт РИА Новости.

По данным агентства, женщина была ликвидирована правоохранителями.

«К несчастью, пятилетний ребёнок был ранен, он в больнице в критическом состоянии», — добавил Финнер.

Ранее в церкви в Техасе произошла стрельба.

Позже сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы в Техасе.

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