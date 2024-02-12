Полиция: стрельбу в Техасе открыла женщина
Об этом сообщил начальник полиции округа Трой Финнер.
«Женщина 30—35 лет днём в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребёнок 4—5 лет», — передаёт РИА Новости.
По данным агентства, женщина была ликвидирована правоохранителями.
«К несчастью, пятилетний ребёнок был ранен, он в больнице в критическом состоянии», — добавил Финнер.
Ранее в церкви в Техасе произошла стрельба.
Позже сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы в Техасе.