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Guardian: ВСУ нечем ответить на удары российской артиллерии

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Из-за нехватки артиллерийских снарядов солдаты ВСУ не в состоянии вести ответный огонь против России.

С таким заявлением выступил аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс в интервью газете The Guardian.

«Украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию», — сказал он.

При этом Крэнни-Эванс подчеркнул, что, если украинские военные не могут вести ответный огонь, то «всё, что они могут сделать, — это попытаться выжить».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Украине.

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