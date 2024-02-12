Майя Манна: военкор RT чудом выжил при ракетном обстреле Израиля по Рафаху

Военкор RT «чудом» выжил при ракетном обстреле Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.

На фотографии, которую опубликовала Манна, показаны последствия израильского удара по многоквартирному дому, где проживала семья Мухаммада Нассра, все они были в квартире в момент обстрела.

«Это уже второй раз, когда семья Мухаммада лишается крова. Несколько месяцев назад они бежали из Дейр-эль-Балаха после израильской бомбёжки», — отметила руководитель RT Arabic.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, атаки армии Израиля на город Рафах на юге сектора Газа являются последствием двуличной политики, которую ведут западные страны.