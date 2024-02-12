Майя Манна: военкор RT чудом выжил при ракетном обстреле Израиля по Рафаху
На фотографии, которую опубликовала Манна, показаны последствия израильского удара по многоквартирному дому, где проживала семья Мухаммада Нассра, все они были в квартире в момент обстрела.
«Это уже второй раз, когда семья Мухаммада лишается крова. Несколько месяцев назад они бежали из Дейр-эль-Балаха после израильской бомбёжки», — отметила руководитель RT Arabic.
По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, атаки армии Израиля на город Рафах на юге сектора Газа являются последствием двуличной политики, которую ведут западные страны.