Axios: Нетаньяху раскритиковал указ Байдена о санкциях против поселенцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом резко раскритиковал недавние шаги Вашингтона, позволяющие вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что, как опасается Нетаньяху, соответствующий приказ Байдена может иметь беспрецедентные последствия для всей поселенческой деятельности на Западном берегу.

2 февраля стало известно, что президент Соединённых Штатов намерен подписать указ о санкциях против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность деятельность на Западном берегу реки Иордан.

Санкции подразумевают блокировку собственности и финансов на территории США, запрет на взаимодействие американских граждан с этими лицами, а также ряд визовых ограничений.