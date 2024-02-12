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Axios: Нетаньяху раскритиковал указ Байдена о санкциях против поселенцев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом резко раскритиковал недавние шаги Вашингтона, позволяющие вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Axios: Нетаньяху раскритиковал указ Байдена о санкциях против поселенцев
  • AP

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что, как опасается Нетаньяху, соответствующий приказ Байдена может иметь беспрецедентные последствия для всей поселенческой деятельности на Западном берегу.

2 февраля стало известно, что президент Соединённых Штатов намерен подписать указ о санкциях против лиц, совершающих террористическую и подрывающую безопасность деятельность на Западном берегу реки Иордан.

Санкции подразумевают блокировку собственности и финансов на территории США, запрет на взаимодействие американских граждан с этими лицами, а также ряд визовых ограничений.

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