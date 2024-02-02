США введут санкции против угрожающих безопасности на Западном берегу Иордана лиц
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Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Сегодня (в четверг, 1 февраля. — RT) президент Байден подпишет новый исполнительный указ, предусматривающий ряд мер по противодействию лицам, подрывающим мир, стабильность и безопасность на Западном берегу», — говорится в релизе.
Уточняется, что санкции коснутся граждан Израиля, Палестины и других стран.
Введённые санкции подразумевают блокировку собственности и финансов на территории США, запрет на взаимодействие американских граждан с этими лицами, а также ряд визовых ограничений.
Ранее Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС.