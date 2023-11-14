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США ввели новые санкции в отношении высокопоставленных лиц ХАМАС

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Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС.
США ввели новые санкции в отношении высокопоставленных лиц ХАМАС
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Отмечается, что это третий пакет санкций, введённых Вашингтоном против ХАМАС с 7 октября.

«Это решение вводит санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС», — говорится в заявлении.

В октябре американская сторона ввела санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР, в связи с атакой на Израиль.

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