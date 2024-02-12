Рябков: госпитализация Остина не требует от России особых мер безопасности
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- © Kevin Wolf
«Это момент, который имеет определённое значение, но с точки зрения общего контекста двусторонних отношений это не какой-то экстраординарный поворот, требующий дополнительных мер — с нашей стороны, по крайней мере — или дополнительного прояснения», — сказал Рябков.
11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.
Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.