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Рябков: госпитализация Остина не требует от России особых мер безопасности

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Ситуация вокруг главы Пентагона Ллойда Остина, который снова госпитализирован, не требует со стороны России каких-то особенных мер, уверен замглавы российского МИД Сергей Рябков. В беседе с ТАСС замминистра напомнил, что «закрытые контакты давно сведены практически к нулю».
Рябков: госпитализация Остина не требует от России особых мер безопасности
  • AP
  • © Kevin Wolf

«Это момент, который имеет определённое значение, но с точки зрения общего контекста двусторонних отношений это не какой-то экстраординарный поворот, требующий дополнительных мер — с нашей стороны, по крайней мере — или дополнительного прояснения», — сказал Рябков.

11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.

Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.

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