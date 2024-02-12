Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду России
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool
Замминистра усомнился, что интервью станет тем, «что в американской лексике называется game changer».
«Но то, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения, — это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнёров и союзников», — сказал Рябков ТАСС.
России хотелось бы надеяться на то, что интервью повлияет на умонастроения в Вашингтоне, заключил замглавы МИД.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью.