Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду России

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пробило информационную блокаду России, и противники Москвы это понимают, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Замминистра усомнился, что интервью станет тем, «что в американской лексике называется game changer».

«Но то, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения, — это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнёров и союзников», — сказал Рябков ТАСС.

России хотелось бы надеяться на то, что интервью повлияет на умонастроения в Вашингтоне, заключил замглавы МИД.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью.