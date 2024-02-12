RT в Telegram
Подпишись

Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду России

Короткая ссылка
Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пробило информационную блокаду России, и противники Москвы это понимают, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду России
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool

Замминистра усомнился, что интервью станет тем, «что в американской лексике называется game changer».

«Но то, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения, — это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнёров и союзников», — сказал Рябков ТАСС.

России хотелось бы надеяться на то, что интервью повлияет на умонастроения в Вашингтоне, заключил замглавы МИД.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить