На востоке Демократической Республики Конго ведутся бои между ВС и повстанцами
- AFP
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В боях задействовано тяжёлое вооружение, боевые действия могут спровоцировать волну беженцев из Саке, отмечает портал. Боевые действия уже привели к гибели 12 мирных жителей и ранению около 30 человек, пишут журналисты.
Со стороны правительственных сил в боях участвуют «отряды патриотов», которых называют «Вазалендо».
В конце июля прошлого года Вооружённые силы Демократической Республики Конго сообщили, что военнослужащие армии Руанды нарушили границы страны.