На востоке Демократической Республики Конго ведутся бои между ВС и повстанцами

Боевые действия активизировались на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) около города Саке. Вооружённое противостояние происходит между войсками правительства и отрядами повстанцев из «Движения 23 марта» (М23). Как пишет местный портал Actualite, бои идут за контроль над холмами в этом районе.

В боях задействовано тяжёлое вооружение, боевые действия могут спровоцировать волну беженцев из Саке, отмечает портал. Боевые действия уже привели к гибели 12 мирных жителей и ранению около 30 человек, пишут журналисты.

Со стороны правительственных сил в боях участвуют «отряды патриотов», которых называют «Вазалендо».

В конце июля прошлого года Вооружённые силы Демократической Республики Конго сообщили, что военнослужащие армии Руанды нарушили границы страны.