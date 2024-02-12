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На востоке Демократической Республики Конго ведутся бои между ВС и повстанцами

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Боевые действия активизировались на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) около города Саке. Вооружённое противостояние происходит между войсками правительства и отрядами повстанцев из «Движения 23 марта» (М23). Как пишет местный портал Actualite, бои идут за контроль над холмами в этом районе.
На востоке Демократической Республики Конго ведутся бои между ВС и повстанцами
  • AFP
  • © Aubin Mukoni

В боях задействовано тяжёлое вооружение, боевые действия могут спровоцировать волну беженцев из Саке, отмечает портал. Боевые действия уже привели к гибели 12 мирных жителей и ранению около 30 человек, пишут журналисты.

Со стороны правительственных сил в боях участвуют «отряды патриотов», которых называют «Вазалендо».

В конце июля прошлого года Вооружённые силы Демократической Республики Конго сообщили, что военнослужащие армии Руанды нарушили границы страны.

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