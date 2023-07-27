Армия Конго сообщила о нарушении границ страны со стороны военных из Руанды

Вооружённые силы Демократической Республики Конго сообщили, что военнослужащие армии Руанды нарушили границы страны.

«Вооружённые силы ДРК (FARDC) доводят до сведения национального и международного сообщества, что силы обороны Руанды… пересекли конголезскую границу», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что армия Конго атаковала и вытеснила военных Руанды с территории страны.

Ранее Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.

Позднее командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума.