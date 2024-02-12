Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
- AP
- © Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin
Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон отметил, что сама работа лидеров стран, «кроме, возможно, Соединённых Штатов в период однополярного мира», подразумевает необходимость искать компромисс. И Путин, по словам Карлсона, в их числе.
«Это то, что называется дипломатией. И он в их числе», — приводит слова журналиста ТАСС.
В ходе интервью Карлсону Путин среди прочего заявил, что целью России является прекращение начатой Украиной в 2014 году войны.