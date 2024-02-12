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Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

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Президент России Владимир Путин готов искать компромисс в ситуации с Украиной. Такую точку зрения высказал американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
  • AP
  • © Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон отметил, что сама работа лидеров стран, «кроме, возможно, Соединённых Штатов в период однополярного мира», подразумевает необходимость искать компромисс. И Путин, по словам Карлсона, в их числе.

«Это то, что называется дипломатией. И он в их числе», — приводит слова журналиста ТАСС.

В ходе интервью Карлсону Путин среди прочего заявил, что целью России является прекращение начатой Украиной в 2014 году войны.

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