Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Президент России Владимир Путин готов искать компромисс в ситуации с Украиной. Такую точку зрения высказал американский журналист Такер Карлсон.

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон отметил, что сама работа лидеров стран, «кроме, возможно, Соединённых Штатов в период однополярного мира», подразумевает необходимость искать компромисс. И Путин, по словам Карлсона, в их числе.

«Это то, что называется дипломатией. И он в их числе», — приводит слова журналиста ТАСС.

В ходе интервью Карлсону Путин среди прочего заявил, что целью России является прекращение начатой Украиной в 2014 году войны.