NBC News: Байден оскорбительно высказывался о Нетаньяху в частных беседах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден несколько раз оскорбительно высказывался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху в частных беседах.

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что американский лидер в последние дни отзывался о Нетаньяху с «удивительной откровенностью», называя израильского премьера «этот тип».

«Последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом», — говорится в материале.

Ранее издание Axios сообщало, что Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США.