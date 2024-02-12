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NBC News: Байден оскорбительно высказывался о Нетаньяху в частных беседах

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден несколько раз оскорбительно высказывался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху в частных беседах.
NBC News: Байден оскорбительно высказывался о Нетаньяху в частных беседах
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что американский лидер в последние дни отзывался о Нетаньяху с «удивительной откровенностью», называя израильского премьера «этот тип».

«Последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом», — говорится в материале.

Ранее издание Axios сообщало, что Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США.

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