NBC News: Байден оскорбительно высказывался о Нетаньяху в частных беседах
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что американский лидер в последние дни отзывался о Нетаньяху с «удивительной откровенностью», называя израильского премьера «этот тип».
«Последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом», — говорится в материале.
Ранее издание Axios сообщало, что Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США.