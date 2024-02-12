В ЦАХАЛ сообщили, что вывели из сектора Газа две дивизии

Армия обороны Израиля вывела из сектора Газа две из четырёх дивизий, которые были задействованы в ходе наземной операции.

Об этом заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова.

По её словам, 98-я и 162-я дивизии не присутствуют на территории анклава постоянно.

«Подразделения на ротационной основе постоянно заходят и выходят в зависимости от оперативной обстановки и текущих конкретных задач», — цитирует её РИА Новости.

Ранее израильская армия сообщила об освобождении двух заложников, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.