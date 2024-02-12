В ЦАХАЛ сообщили, что вывели из сектора Газа две дивизии
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Об этом заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова.
По её словам, 98-я и 162-я дивизии не присутствуют на территории анклава постоянно.
«Подразделения на ротационной основе постоянно заходят и выходят в зависимости от оперативной обстановки и текущих конкретных задач», — цитирует её РИА Новости.
Ранее израильская армия сообщила об освобождении двух заложников, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.