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В ЦАХАЛ сообщили, что вывели из сектора Газа две дивизии

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Армия обороны Израиля вывела из сектора Газа две из четырёх дивизий, которые были задействованы в ходе наземной операции.
В ЦАХАЛ сообщили, что вывели из сектора Газа две дивизии
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова.

По её словам, 98-я и 162-я дивизии не присутствуют на территории анклава постоянно.

«Подразделения на ротационной основе постоянно заходят и выходят в зависимости от оперативной обстановки и текущих конкретных задач», — цитирует её РИА Новости.

Ранее израильская армия сообщила об освобождении двух заложников, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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