В Израиле сообщили об освобождении двух заложников из плена ХАМАС в Газе
- AP
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«В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и полиции Израиля в Рафахе были спасены два израильских заложника», — говорится в заявлении израильской армии.
Отмечается, что освобождены Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет).
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что двое пленных погибли, а ещё восемь получили ранения в результате ударов армии Израиля по сектору Газа за последние 96 часов.