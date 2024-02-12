МИД: западные учебные заведения вносят вклад в подрывную работу Лондона в России
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Внешнеполитическое ведомство ввело ответные санкции против 18 британских подданных, среди которых оказались и представители научно-академического сообщества Британии. Как уточняется, их внесли в список за участие в подрывной работе Лондона в России.
«Весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — отмечается в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что МИД России включил в санкционный список замминистра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа.