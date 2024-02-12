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МИД: западные учебные заведения вносят вклад в подрывную работу Лондона в России

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Весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят крупнейшие британские и западные образовательные учреждения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: западные учебные заведения вносят вклад в подрывную работу Лондона в России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Внешнеполитическое ведомство ввело ответные санкции против 18 британских подданных, среди которых оказались и представители научно-академического сообщества Британии. Как уточняется, их внесли в список за участие в подрывной работе Лондона в России.

«Весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — отмечается в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что МИД России включил в санкционный список замминистра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа.

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