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МИД России включил в санкционный список замглавы Минобороны Британии

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Министерство иностранных дел России включило в санкционный список заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа.
МИД России включил в санкционный список замглавы Минобороны Британии
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Тажке в списке значатся замначальника штаба обороны ВС Британии Чарльз Роланд Винсент Уолкер, заместитель советника британского премьера по нацбезопасности Сара Макинтош, командующий подводными силами королевства Саймон Асквит, глава национальных киберсил Тимоти Дэвид Нил-Хоупс.

Всего в санкционный список были включены 18 подданных Великобритании.

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