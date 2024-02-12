МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных

Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных, сообщило российское Министерство иностранных дел.

В список ответных мер включили представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии.

Им закрыт въезд в Россию.

Ранее в Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России.