МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных
Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных, сообщило российское Министерство иностранных дел.
- РИА Новости
В список ответных мер включили представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии.
Им закрыт въезд в Россию.
Ранее в Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России.
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