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МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных

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Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных, сообщило российское Министерство иностранных дел.
МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных
  • РИА Новости

В список ответных мер включили представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии.

Им закрыт въезд в Россию.

Ранее в Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России.

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